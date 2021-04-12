На Украине отказали Януковичу в участии в суде по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/cbb83ce2-9bba-11eb-aa42-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет участвовать в рассмотрении кассации по делу о государственной измене. Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины.

Рассматривая ходатайство относительно обеспечения участия осуждённого при рассмотрении уголовного производства в режиме видео-конференц-связи в порядке международной правовой помощи, КУС ВС отказал в его удовлетворении, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении помощи, — цитирует ТАСС решение Верховного суда Украины.

Суд предложил Януковичу использовать собственные технические средства и программное обеспечение TrueConf, чтобы участвовать в заседании суда. При этом закон не предусматривает использование другой системы видеосвязи.

На заседании суда было решено, что участие политика в рассмотрении кассации не является обязательным, поскольку Янукович находится за пределами Украины. Следующее заседание суда по делу экс-президента назначено на 17 мая.

В 2014 году на Украине произошли массовые антиправительственные выступления. Они получили название Евромайдан. Янукович, который занимал пост президента с 25 февраля 2010 года, бежал в Россию. На Украине политика заочно признали виновным в государственной измене, а в 2020 году заочно арестовали.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывших чиновников страны. В списке оказался Виктор Янукович, нынешний глава Крыма Сергей Аксёнов, экс-премьер Украины Николай Азаров, и депутат Госдумы Наталья Поклонская.