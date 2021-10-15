На Украине оценили вероятность энергетического кризиса

На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) может быть рассмотрен вопрос энергетического кризиса на Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Данилова, ситуация с наличием газа в настоящее время напоминает ту, что была в стране в 2014-2017 годах.

Больше газа было только в 2020 году в хранилищах на начало отопительного сезона. У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал. Но ввиду того, что вопрос является достаточно острым, думаю на ближайшем заседании, этот вопрос будет предметом для рассмотрения в случае возникновения каких-то форс-мажоров в этой сфере, — сообщил секретарь СНБО.

Ранее в «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа в хранилищах. По словам главы правления компании Юрия Витренко, газа хватит для обеспечения всех нужд населения, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная». В этой связи менеджер заявил о необходимости наращивания собственной добычи полезных ископаемых.