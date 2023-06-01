На Украине назвали причину затягивания наступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут начать наступление из-за отсутствия поддержки НАТО

Фото: МО Украины

Наступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки со стороны НАТО, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, внимание Альянса сейчас больше сосредоточено на конфликте между Косово и Сербией.

Войска НАТО и военный контингент, размещенный на территории Балкан, будут оттянуты в пользу решения проблемы среди самой Европы. Конечно, ни о каком контрнаступлении при таком кризисе не может идти речи, — сказал Соскин.

Он также отметил, что переброска сил НАТО в Сербию — это прямой показатель ослабления поддержки Украины со стороны блока.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что войска в скором времени перейдут к активным наступательным действиям. При этом Сырский не уточнил, на каком именно участке начнется наступление.

До этого аналогичное заявление было сделано секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым. По его словам, наступление ВСУ может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, в свою очередь, предположил, что в ближайшее время ждать наступления не стоит, поскольку украинская армия к нему не готова. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский ездит по Европе, выпрашивая самолеты и беспилотники для прикрытия наземных войск.