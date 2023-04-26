На Украине нашли виновных в потере ядерного статуса Подоляк: политика США и Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия

Фото: Соловьев Владимир/Фотохроника ТАСС

Вывод ядерного оружия с территории Украины 1992 г.

Действия США и стран Запада привели к тому, что Украине пришлось отказаться от ядерного оружия, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter. Он добавил, что единственным способом обеспечить мир в Европе может быть только вступление Киева в НАТО.

К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе, — написал он.

Ранее Подоляк заявил, что Украина имеет право на уничтожение всего, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого Washington Post сообщала о планах Украины атаковать Россию 24 февраля, однако главное управление разведки украинского Минобороны отложило атаки по просьбе Вашингтона.

Подоляк отметил, что Украина зависит от сотрудничества с партнерами в вопросах вооружения и его использования, и нападение на Москву не решало бы вопрос урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Украина имеет приоритетные цели, а международное право гарантирует уничтожение всего, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, без юридических претензий.