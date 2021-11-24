На Украине может вспыхнуть дифтерия

Нежелание взрослых граждан вакцинироваться может грозить Украине вспышкой дифтерии. Об этом в интервью изданию «Бабель» заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По словам министра, статистика по рутинным прививкам в стране ухудшилась после того, как из-за пандемии COVID-19 активизировались противники вакцинации.

Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии, — предупредил Ляшко.

Он отметил, что проблемы с полиомиелитом в стране уже начались. Так, в октябре на Украине был подтверждён первый за шесть лет случай паралича, вызванного данной болезнью. Трагедия произошла с полуторагодовалым ребёнком.

Ранее известный российский певец, композитор Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. В частности, он назвал «идиотизмом» нежелание граждан проходить данную процедуру.