На Украине может вспыхнуть дифтерия

Глава Минздрава Ляшко заявил, что Украине грозит вспышка дифтерии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:26, 24 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Нежелание взрослых граждан вакцинироваться может грозить Украине вспышкой дифтерии. Об этом в интервью изданию «Бабель» заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
По словам министра, статистика по рутинным прививкам в стране ухудшилась после того, как из-за пандемии COVID-19 активизировались противники вакцинации.
Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии, — предупредил Ляшко.
Он отметил, что проблемы с полиомиелитом в стране уже начались. Так, в октябре на Украине был подтверждён первый за шесть лет случай паралича, вызванного данной болезнью. Трагедия произошла с полуторагодовалым ребёнком.
Ранее известный российский певец, композитор Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. В частности, он назвал «идиотизмом» нежелание граждан проходить данную процедуру.