На Украине могут отказаться от перевода часов для борьбы с «агрессией РФ»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Целью инициативы называется «борьба с российской агрессией».
О регистрации проекта правовой нормы
Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент, — написал Стефанчук.
Стрелки часов на Украине переводят дважды в год в соответствии с постановлением правительства от 13 мая 1996 года. В последнее воскресенье марта их переводят на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Летнее украинское время соответствует московскому. В России в 2011 году упразднили перевод часов и зафиксировали летнее время, в 2014 году вернулись к зимнему.
Против возврата к сезонному режиму времени выступили российские врачи, писал NEWS.ru.
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