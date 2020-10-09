На Украине могут отказаться от перевода часов для борьбы с «агрессией РФ»

https://static.news.ru/photo/13dd4148-0a48-11eb-9866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Целью инициативы называется «борьба с российской агрессией».

О регистрации проекта правовой нормы сообщил в Facebook автор инициативы — первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук. Парламентарий заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны «противоправно установлено время государства-агрессора» (в украинских правящих кругах таким термином обозначают РФ). Отказ от перевода часов и фиксация киевского зимнего времени должны способствовать евроинтеграционным стремлениям граждан страны, по замыслу автора.

Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент, — написал Стефанчук.

Стрелки часов на Украине переводят дважды в год в соответствии с постановлением правительства от 13 мая 1996 года. В последнее воскресенье марта их переводят на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Летнее украинское время соответствует московскому. В России в 2011 году упразднили перевод часов и зафиксировали летнее время, в 2014 году вернулись к зимнему.

Против возврата к сезонному режиму времени выступили российские врачи, писал NEWS.ru.