На крупнейших в мире крытых американских горках произошла авария В Мюнхене на Октоберфесте столкнулись вагонетки крытых американских горок

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Мюнхен, Германия

Восемь человек пострадали в результате инцидента на американских горках Höllenblitz в Мюнхене, сообщает Bild. Во время фестиваля Октоберфест на аттракционе столкнулись две вагонетки с пассажирами.

Посетители аттракциона получили легкие травмы. Причина поломки не называется. Höllenblitz считаются крупнейшими в мире крытыми горками. Аттракцион разгоняет вагонетки до 80 км/ч.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево 6 июля с детского аттракциона слетела кабинка, две 15-летние пассажирки кабины получили травмы, их госпитализировали. Кроме того, в Новосибирске остановилось колесо обозрения, инцидент произошел 6 июля в 15:00 по местному времени (11:00 мск). Из остановившегося аттракциона вызволили семь человек, в том числе ребенка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов на этом фоне рассказал, как определить безопасные аттаркционы. Прежде всего, он порекомендовал избегать стихийных площадок с аттракциоными. Их владельцы зачастую ведут деятельность без необходимой сертификации оборудования, поэтому лучше отдавать предпочтение организованным местам отдыха.