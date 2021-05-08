МВД Украины напомнило о наказании за георгиевские ленты

https://static.news.ru/photo/83510b8e-afef-11eb-b73b-96000091f725_660.jpg Фото: MOI of Ukraine/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты.

Ведомство указало , что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет. За ношение, «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты могут оштрафовать на сумму от 850 до 2 550 гривен (от 2 230 до 6 830 рублей). Санкции грозят не только за ношение самого аксессуара, но и за демонстрацию изображения с лентой.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.

Ранее известный шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что украинцам следует провести декоммунизацию национальной кухни в процессе поиска себя как народа. По мнению Клопотенко, бездействие в сфере кулинарии недопустимо не меньше, чем в языковой, поскольку и то, и другое имеет важное значение.