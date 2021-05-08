МВД Украины напомнило о наказании за георгиевские ленты

Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты.
Ведомство
Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.
Ранее известный шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что украинцам следует провести декоммунизацию национальной кухни в процессе поиска себя как народа. По мнению Клопотенко, бездействие в сфере кулинарии недопустимо не меньше, чем в языковой, поскольку и то, и другое имеет важное значение.