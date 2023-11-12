«Мутная история»: Баранец о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков» Баранец заявил о попытке США переложить вину за подрыв «Северных потоков» на Червинского

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

США пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на полковника Романа Червинского, сообщил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он назвал поступающую информацию об этом «мутной и запутанной». Эксперт считает, что заслуги украинского военного слишком преувеличиваются, поскольку за его спиной могли стоять большие фигуры из Главного управления разведки Украины и СБУ.

История с причастностью Червинского к подрыву «Северных потоков» крайне мутная. То, что Америка начинает перекладывать все подозрения со своих спецслужб, сыграет нам руку, если, конечно, когда-то будет доказано обратное. В чем я очень сомневаюсь. Хотя мы не можем исключать и верить на слово в их непричастность. Нельзя исключать возможность, что с помощью таких публикаций США просто делают из него козла отпущения, — считает Баранец.

Он подчеркнул, что сегодня невозможно конкретно говорить о фактах. По его словам, чем больше грязи в этих версиях, тем более ситуация становится запутанной. Баранец напомнил, что все попытки России в ООН и Евросоюзе организовать расследование не увенчались успехом.

Издание The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники в Киеве и Европе ранее сообщило, что бывший командир одной из частей ВСУ был координатором подрыва «Северных потоков». Речь шла о 48-летнем украинском полковнике Романе Червинском.

Как стало известно изданию, он получал приказы от украинских чиновников, делавших доклады бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Источники рассказали газете, что Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Они, пишет WP, арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку на газопроводе. При этом сам Червинский через своего адвоката заявил изданию, что не причастен к диверсии на трубопроводе.