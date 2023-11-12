США пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на полковника Романа Червинского, сообщил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он назвал поступающую информацию об этом «мутной и запутанной». Эксперт считает, что заслуги украинского военного слишком преувеличиваются, поскольку за его спиной могли стоять большие фигуры из Главного управления разведки Украины и СБУ.
История с причастностью Червинского к подрыву «Северных потоков» крайне мутная. То, что Америка начинает перекладывать все подозрения со своих спецслужб, сыграет нам руку, если, конечно, когда-то будет доказано обратное. В чем я очень сомневаюсь. Хотя мы не можем исключать и верить на слово в их непричастность. Нельзя исключать возможность, что с помощью таких публикаций США просто делают из него козла отпущения, — считает Баранец.
Он подчеркнул, что сегодня невозможно конкретно говорить о фактах. По его словам, чем больше грязи в этих версиях, тем более ситуация становится запутанной. Баранец напомнил, что все попытки России в ООН и Евросоюзе организовать расследование не увенчались успехом.
Издание The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники в Киеве и Европе ранее сообщило, что бывший командир одной из частей ВСУ был координатором подрыва «Северных потоков». Речь шла о 48-летнем украинском полковнике Романе Червинском.
Как стало известно изданию, он получал приказы от украинских чиновников, делавших доклады бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Источники рассказали газете, что Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Они, пишет WP, арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку на газопроводе. При этом сам Червинский через своего адвоката заявил изданию, что не причастен к диверсии на трубопроводе.