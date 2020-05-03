Муниципальные выборы вновь могут пройти во Франции в два тура

Французские власти могут провести муниципальные выборы в два тура. Они запланированы на 27 сентября и 4 октября соответственно.
По данным радиостанции France Info со ссылкой на источник в правительстве,
Первый тур муниципальных выборов в стране состоялся 15 марта. Второй тур сдвинулся из-за пандемии коронавируса и должен был пройти в июне. Власти республики заявляли, что если второй тур не состоится, необходимо будет провести новые выборы в два тура.
NEWS.ru писал, что во Франции могут продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Рассмотрение законопроекта пройдёт в Сенате 4 мая. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.
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