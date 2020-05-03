Муниципальные выборы вновь могут пройти во Франции в два тура

https://static.news.ru/photo/c49df3f8-8d4b-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские власти могут провести муниципальные выборы в два тура. Они запланированы на 27 сентября и 4 октября соответственно.

По данным радиостанции France Info со ссылкой на источник в правительстве, подготовлен законопроект о проведении выборов эти даты.

Первый тур муниципальных выборов в стране состоялся 15 марта. Второй тур сдвинулся из-за пандемии коронавируса и должен был пройти в июне. Власти республики заявляли, что если второй тур не состоится, необходимо будет провести новые выборы в два тура.

NEWS.ru писал, что во Франции могут продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Рассмотрение законопроекта пройдёт в Сенате 4 мая. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.