Молния поразила самолет с турецкими футболистами RH: молния попала в самолет с футболистами турецкого клуба «Кайспериспор»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Самолет с футболистами турецкого клуба «Кайсериспор» поразила молния. Портал Record Haber в Twitter (X) сообщил, что никто не пострадал.

Самолет вынужденно вернулся назад. Сообщается, что состояние здоровья команды «Кайсериспор» хорошее, — говорится в публикации.

Игроки и техническая команда в настоящий момент ожидают в аэропорту, уточнил портал. Инцидент произошел по пути самолета в Стамбул, где пройдет матч «Фенербахче» — «Кайсериспор». Футболисты встретятся на поле в 19:00 по мск 12 мая.

Ранее в Казахстане самолет Ан-2 упал в воду и перевернулся. Инцидент произошел в Костанайской области. Воздушное судно совершало санитарный рейс из города Аркалык в Костанай. В ходе полета самолет начал стремительно терять высоту. На борту присутствовали два члена экипажа и три пассажира, в том числе врач, фельдшер и пациент с инфарктом миокарда. Всех находящихся в самолете госпитализировали. Специальная государственная комиссия должна заняться выяснением причины происшествия.

Жители Севастополя в марте засняли падение другого воздушного судна. Военный самолет упал в Черное море. На видео видно, что охваченный пламенем борт быстро снижается.