В Казахстане самолет Ан-2 рухнул в воду и перевернулся

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В Казахстане самолет Ан-2 рухнул в воду и перевернулся, сообщает Telegram-канал SHOT. Авария произошла в Костанайской области, когда санитарный рейс летел из города Аркалык в Костанай.

Как указал канал, во время полета самолет начал стремительно терять высоту, после чего упал в воду и перевернулся. На борту были два члена экипажа и три пассажира, включая врача, фельдшера и пациента с инфарктом миокарда. Все были госпитализированы. Причины происшествия будут выясняться специальной государственной комиссией.

Ранее жители Севастополя засняли военный самолет, который потерпел крушение в Черном море. На распространившемся в Сети ролике видно, что борт был охвачен огнем. Видео снял местный житель, который в это время ехал на машине.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что военный самолет упал в море. По его словам, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы на расстоянии 200 метров от берега. Как добавил глава города, жизни военного ничего не угрожает, гражданские объекты не пострадали.