В Молдавии рассказали о риске госпереворота в стране Глава молдавского МИД: стране не грозит война на границах, но возможен переворот

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Кишинев не видит риска военных сценариев на границе страны в ближайшие время, заявил в беседе с Financial Times глава МИД Молдавии Николай Попеску. Однако он указал, что возможны попытки государственного переворота, назвав их «гибридными диверсиями». По словам молдавского министра, глава оппозиционной партии «Шор» предприниматель Илан Шор «продолжает атаковать» Молдавию.

Мы не видим риска военных сценариев на молдавской границе в ближайшем будущем благодаря украинскому сопротивлению и стойкости. Но гибридная диверсия, попытка государственного переворота — да, риски есть, — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии выразил надежду, что страны Евросоюза наложат санкции на «коррумпированных лиц, ведущих вместе с Россией и от ее имени гибридную войну против молдавского правительства».

Накануне премьер-министр Молдавии Дориан Речан призвал Россию вывести войска из Приднестровья, поскольку та обещала это сделать. Он подчеркнул, что цель Кишинева состоит в сохранении мира и стабильности, в том числе на левом берегу Днестра.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что молдавские власти «скатываются к антироссийской истерии» и порекомендовал им быть весьма осторожными в высказываниях по Приднестровью.