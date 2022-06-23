Российские артиллеристы уничтожили взвод гаубиц M777 на Украине Минобороны РФ: артиллерийские войска уничтожили взвод гаубиц М777 калибра 155 мм на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе спецоперации на Украине российские ракетные и артиллерийские войска уничтожили взвод гаубиц М777 калибра 155 мм на острове Кубанский, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила живую силу и военную технику в 96 районах, а также полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М777 на острове Кубанский, — говорится в сообщении.

Кроме того, ракетные войска уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровского ДНР. Артиллеристы также нанесли удар по трем мобильным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.

Ранее Минобороны России показало работу военного поезда «Волга» на Украине. На его платформах размещаются крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, а также техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения.