МО РФ: националисты разместили РСЗО на территории детсада в Авдеевке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке. На территории детского учреждения военные разместили артиллерию и РСЗО для обстрела ближайших населённых пунктов.

В Артёмовске в жилом комплексе на улице Шевченко бойцы ВСУ также обустроили опорный пункт, склады боеприпасов и разместили артиллерию. При этом жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться жёстко пресекаются.

Люди фактически используются националистами в качестве живого щита, отметил генерал.

Также бойцы ВСУ дислоцировались в ДК в Березнеговатом Николаевской области. Подходы к зданию заминированы, местное население умышленно не было предупреждено. Опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского оружия националисты разместили в здании школы № 125 в Заречном микрорайоне Кривого Рога Днепропетровской области. Эвакуация местных жителей не производилась.

Ранее российские военные ударили «Искандером» по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли более 200 украинских военных. Также было уничтожено 10 единиц военной техники.