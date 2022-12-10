Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии отмены санкций против РФ

Фото: shutterstock

В Вене несколько сотен человек вышли на митинг с требованием к властям Австрии отказаться от санкций против России, передает РИА Новости. Демонстранты также потребовали от правительства полного сохранения нейтралитета страны и усиления борьбы с нелегальной миграцией, сообщило агентство. На акции выступил в том числе бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший, что в Европе долгое время пытались игнорировать конфликт на Украине.

В течение многих лет Европа отводила глаза и, к сожалению, не выступала в роли посредника. И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика, <...> когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров. <...> Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение, — привело агентство слова бывшего вице-канцлера.

Штрахе также заявил, что предыстория нынешнего конфликта совершенно замалчивается. По словам политика, речь идет об участии спецслужб США в организации госпереворота на Украине в 2014 году, положившего начало гражданской войне.

В субботу, 10 декабря, митинг в поддержку нейтралитета и дружбы с Россией также прошел в Болгарии. По данным ТАСС, в акции приняли участие около 200 человек. Демонстранты прошли по центральной улице Софии от администрации президента до здания парламента.