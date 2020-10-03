«Мисс Британия» поведала, как из толстушки превратилась в королеву красоты

https://static.news.ru/photo/55662d32-0589-11eb-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jenatkinuk

Джен Аткин, которая в 26 лет стала обладательницей титула «Мисс Великобритания — 2020», призналась, что раньше страдала из-за лишнего веса, а в школе подвергалась травле.

Сейчас уверенная в себе девушка стала эталоном красоты, а десять лет назад хулиганы бросали в неё еду на школьном дворе и воровали из сумки спортивную форму. Но даже получив звание самой красивой мисс в Великобритании, Джен уверена, что лишние килограммы — это всё-таки нездоровая вещь.

Тогда я ненавидела это, но теперь думаю, что мы должны называть жир таким, какой он есть — нездоровой вещью, которая отнимет у вас годы жизни и ограничит ваш образ жизни. Мы должны перестать ходить вокруг да около этого факта и противостоять ему лицом к лицу, — заявила она таблоиду The Sun.

При этом Джен утверждает, что она всё ещё выступает за бодипозитив, но отрицать серьёзное ожирение просто опасно для жизни. Если бы с ней несколько лет назад кто-нибудь поговорил об ущербе, который она наносила своему здоровью, то это только принесло бы пользу.

Не говорю, что запугивать людей — это нормально, но люди, которые в глубине души заботятся о ваших интересах, должны иметь возможность сказать вам, что у вас избыточный вес, и о том, какой вред вы сами себе наносите, — уверена Аткин.

С проблемами с весом Джен столкнулась ещё будучи подростком. Тогда она отказывалась от правильного питания и здоровой еды, которую готовила её мама, и заменяла её фастфудом. В 14 лет она уже одевалась во взрослых магазинах, так как детские вещи были ей попросту малы.

В 2015 году её бросил жених, а год спустя, перенеся тяжёлый разрыв, она устроилась работать в аэропорт администратором и весила в два раза больше, чем сейчас — примерно 108 кг.

Потом одна медсестра объяснила ей, что ей необходимо похудеть ради собственного здоровья и девушка следующие два года занималась спортом и правильно питалась. Джен не только сильно похудела за это время, но и встретила свою любовь.

В 2018-м она выиграла конкурс «Мисс Йоркшир», а в 2020-м стала королевой красоты всей Британии. На её теле остались растяжки, но судьи, по мнению Аткин, выбрали её за естественность.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные раскрыли связь между снижением веса у диабетиков и улучшением памяти.