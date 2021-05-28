Минский суд не удовлетворил жалобу на задержание Сапеги

Суд в Минске 28 мая отказался удовлетворить жалобу на задержание российской гражданки Софии Сапеги, девушки основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщил адвокат задержанной Александр Филанович. Данную информацию передаёт ТАСС.
Заседание в закрытом режиме прошло в пятницу в суде Партизанского района белорусской столицы.
Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии, — рассказал юрист.
Решение инстанции можно обжаловать в течение 24 часов.
23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась.
На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже россиянка была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.
25 мая провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеозапись с Сапегой, снятую, предположительно, в минском СИЗО. На ней 23-летняя девушка сообщает, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные белорусских силовиков.