Минский суд не удовлетворил жалобу на задержание Сапеги

https://static.news.ru/photo/72d6f9fa-bfa6-11eb-935b-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Суд в Минске 28 мая отказался удовлетворить жалобу на задержание российской гражданки Софии Сапеги, девушки основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщил адвокат задержанной Александр Филанович. Данную информацию передаёт ТАСС.

Заседание в закрытом режиме прошло в пятницу в суде Партизанского района белорусской столицы.

Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии, — рассказал юрист.

Решение инстанции можно обжаловать в течение 24 часов.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась.

На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже россиянка была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.

25 мая провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеозапись с Сапегой, снятую, предположительно, в минском СИЗО. На ней 23-летняя девушка сообщает, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные белорусских силовиков.