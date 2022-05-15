Минобороны России показало работу огневой поддержки авиации

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной суперохотник» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показало работу группы огневой поддержки армейской авиации во время спецоперации на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. На кадрах экипажи вертолётов уничтожают военные объекты и боевую технику украинской армии, а также группы диверсантов.

Стрелки группы ведут наблюдение за наземными объектами и транспортом, осуществляют прикрытие вертолётов. Наряду с этим они оказывают помощь в эвакуации мирных жителей.

Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения понтонной переправы через реку Северский Донец в Донбассе, которую пытались форсировать подразделения украинкой армии. Огнём артиллерии была не только разрушена переправа, но и уничтожена бронетехника ВСУ, успевшая добраться до берега. Несколько боевых машин были захвачены российскими военными.