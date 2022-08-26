ВС России подавили три украинских взвода РСЗО «Град» Минобороны РФ: ВС России подавили три взвода РСЗО «Град» ВСУ в районе Артемовска, Северска и села Кодема

Фото: МО РФ

В ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы России подавили три взвода РСЗО «Град» украинской армии в районе Артемовска, Северска и села Кодема, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Помимо этого, российские войска уничтожили два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» в районах сел Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области, — заявил Конашенков.

Кроме того, в течение суток ВС РФ поразили девять пунктов управления ВСУ в районах Яковлевки, Шевченко, Соледара и Отрадного ДНР, а также в районе села Лозовое Херсонской области, городов Дергачи и Чугуев Харьковской области, в Николаеве и селе Партизанское Николаевской области. Как отмечает Конашенков, под обстрел также попала живая сила и бронетехника ВСУ в 163 районах.

Представитель военного ведомства добавил, что ВС РФ нанесли удары по позициям бойцов ВСУ в районе Северска и Яковлевки ДНР, в результате чего были уничтожены более 50 украинских солдат. По его словам, обстрелам подверглись 25-я бригада десантников ВСУ и 101-я бригада теробороны Украины. Помимо личного состава украинской армии, ликвидированы девять единиц бронетехники.

Также Конашенков заявил, что военные из двух украинских бригад из-за потерь оставили позиции в ДНР и Харьковской области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град». Расчеты Западного военного округа выполняли задачи по ликвидации позиций Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.