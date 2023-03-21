Комиссия Министерства культуры Украины начала проверку сохранности музейных экспонатов на территории Киево-Печерской лавры, сообщает издание «Страна.ua». В настоящее время закрыт доступ к артефактам в Верхних пещерах, Нижние пещеры пока открыты.
В ведомстве отказались комментировать проверки.
Ранее руководитель просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что Минкультуры Украины создало комиссию для проверки сохранности культурных ценностей. В связи с этим будет прекращен доступ к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских.
10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.