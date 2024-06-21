МИД Украины допустил переговоры с Россией, но указал нюанс Кулеба рассказал о возможных переговорах с Россией с помощью посредников

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Дмитрий Кулеба

Участие России во второй мирной конференции по Украине возможно по формату Черноморской зерновой инициативы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua». Таким образом он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.

И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией – так слепилось соглашение, – сказал Кулеба.

Кулеба ранее заявил, что следующая международная конференция по украинскому конфликту должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.

Швейцария готова организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявляла президент страны Виола Амхерд. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис не исключил, что конференция может состояться до президентских выборов в США.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не будет участвовать в новом «мирном саммите» по Украине. Парламентарий уточнил, что для настоящей конференции необходимо, чтобы Киев прислушался к предложениям президента России Владимира Путина.