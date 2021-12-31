МИД Косово признал российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
15:57, 31 декабря 2021
Министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника ГервалаФото: facebook.com/donikagervalla
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Министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата по требованию премьер-министра Альбина Курти.
Сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредоносной деятельности, нарушающей нацбезопасность Республики Косово,— написала дипломат на странице в Facebook.
Глава МИД также подчеркнула, что Республика Косово сохраняет решимость «противостоять злокачественному влиянию РФ», и пообещала продолжать тесное сотрудничество с западными партнёрами, прежде всего США, НАТО и ЕС.
Определение и путь Республики Косово в НАТО, ЕС и затем вступление в ООН необратимы,— заключила Гервала.
Имя российского служащего и характер его деятельности в сообщении не раскрываются, однако Гервала подчеркнула, что все связанные с делом уполномоченные органы были уведомлены.
В октябре этого года президент самопровозглашённого государства Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии, обвинив Россию в «дестабилизирующей политике».