МИД Косово признал российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата по требованию премьер-министра Альбина Курти.

Сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредоносной деятельности, нарушающей нацбезопасность Республики Косово, — написала дипломат на странице в Facebook.

Глава МИД также подчеркнула, что Республика Косово сохраняет решимость «противостоять злокачественному влиянию РФ», и пообещала продолжать тесное сотрудничество с западными партнёрами, прежде всего США, НАТО и ЕС.

Определение и путь Республики Косово в НАТО, ЕС и затем вступление в ООН необратимы, — заключила Гервала.

Имя российского служащего и характер его деятельности в сообщении не раскрываются, однако Гервала подчеркнула, что все связанные с делом уполномоченные органы были уведомлены.

В октябре этого года президент самопровозглашённого государства Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии, обвинив Россию в «дестабилизирующей политике».