Меркель заявила, что последствия пандемии растянутся на ближайшие годы

https://static.news.ru/photo/d433afbc-5fe4-11eb-8f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

Вакцины от COVID-19 могут победить пандемию, однако этот путь будет не таким коротким, как казалось ранее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме.

Путь будет не таким коротким, как мы надеялись, — отметила Меркель, слова которой приводит ТАСС.

Она также добавила, что пандемия COVID-19 оставит «глубокий след» в структуре общества и экономики. Канцлер ФРГ в очередной раз выступила за укрепление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и за справедливое распределение вакцин в мире.

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.