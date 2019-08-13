Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не хотела бы занимать политические посты после истечения её действующих полномочий.
По её словам, она и дальше будет публичным человеком, погружённым в политику, однако не готова к активным действиям, передаёт
Все посты там [в ЕС] уже только что были распределены, — подчеркнула она.
Глава ФРГ мечтает, чтобы школьники страны через 50 лет прочитали в учебниках истории о Меркель, хорошо исполняющей свои обязанности, добавила она.
Ранее News.ru сообщал, что Меркель заявила о возможности исполнять обязанности канцлера, не смотря на проблемы со здоровьем. Политик выразила надежду, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь». Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.