https://static.news.ru/photo/d5e4ce4a-bdec-11e9-b7f8-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не хотела бы занимать политические посты после истечения её действующих полномочий.

По её словам, она и дальше будет публичным человеком, погружённым в политику, однако не готова к активным действиям, передаёт Ostsee-Zeitung . Меркель добавила, что также не будет бороться за места в Евросоюзе.

Все посты там [в ЕС] уже только что были распределены, — подчеркнула она.

Глава ФРГ мечтает, чтобы школьники страны через 50 лет прочитали в учебниках истории о Меркель, хорошо исполняющей свои обязанности, добавила она.

Ранее News.ru сообщал, что Меркель заявила о возможности исполнять обязанности канцлера, не смотря на проблемы со здоровьем. Политик выразила надежду, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь». Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.