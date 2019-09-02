Сам Томас Маркл в интервью заявлял, что не встречался с зятем и не видел Арчи, чем очень разочарован.
Я хотел бы, чтобы они прислали мне фотографию Арчи — я бы вставил её в рамку и повесил на стену рядом с фотографией Меган, — пояснил отец герцогини Сассекской.
Мужчину также интересует, унаследовал ли внук «знаменитый нос» его рода.
Как ранее сообщал News.ru, Меган Маркл полагает, что отец и родственники с его стороны могут оказать на маленького Арчи плохое влияние. Сейчас она считает отцом своего свёкра — принца Уэльского Чарльза, который пытается оберегать девушку от прессы.