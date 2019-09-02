https://static.news.ru/photo/efe26b20-cd48-11e9-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила разорвать все связи с собственным отцом Томасом. Супруга принца Гарри не хочет показывать ему сына Арчи, которому 6 сентября исполнится четыре месяца.

Маркл было сложно принять это решение, однако она намерена защищать себя, мужа и малыша, сообщает The Sun со ссылкой на близкий к британской королевской семье источник.

Meghan Markle says she'll never see her dad again & won't let him meet Archie https://t.co/2m7Nvl2sug — The Sun (@TheSun_NI) September 2, 2019

Сам Томас Маркл в интервью заявлял, что не встречался с зятем и не видел Арчи, чем очень разочарован.

Я хотел бы, чтобы они прислали мне фотографию Арчи — я бы вставил её в рамку и повесил на стену рядом с фотографией Меган, — пояснил отец герцогини Сассекской.

Мужчину также интересует, унаследовал ли внук «знаменитый нос» его рода.

Как ранее сообщал News.ru, Меган Маркл полагает, что отец и родственники с его стороны могут оказать на маленького Арчи плохое влияние. Сейчас она считает отцом своего свёкра — ​принца Уэльского Чарльза, который пытается оберегать девушку от прессы.