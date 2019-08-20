Высказывание англиканского архиепископа Кейптаунского Десмонада Туту, который являлся активным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии, разместили в своём Instagram герцог и герцогиня Сассекские.
Творите хотя бы каплю добра там, где вы находитесь. Если все эти капельки потом собрать вместе, то они заполонят мир, — гласит цитата.
Меган Маркл и принц Гарри ранее подверглись критике со стороны общественности из-за того, что слишком часто летают на частных самолётах. Подписчики предположили, что таким образом пара решила ответить хейтерам.
Ранее биограф британской королевской семьи Хьюго Уикерс рассказал, что герцоги Сассекские переехали жить в поместье Фрогмор-хаус не по своему желанию, писал News.ru. Он также рассказал, что супруга принца Гарри хотела получить жильё в пределах Виндзорского замка.