Мариупольцы рассказали о своих ожиданиях от референдума Житель Мариуполя: присоединение Мариуполя к России принесет стабильность и рабочие места

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Два жителя Мариуполя в интервью «360» рассказали, что рады проведению референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России. Так, опрошенный мужчина считает, что присоединение к Российской Федерации принесет региону стабильность и новые рабочие места. Женщина в ходе беседы заявила, что всегда хотела присоединения Донецкой области к России и ждала этого с 1991 года. Они подчеркнули, что никто из их знакомых не голосовал за отделение Украины от СССР.

Россия — это стабильность, мощное государство, где что-то создается, созидается. А на Украине все разворовывается. Вы же видите, какой Украина гарант безопасности, — утверждает мужчина.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти пообещали обеспечить безопасное волеизъявление.

До этого политический аналитик Александр Асафов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе Евросоюз может ввести против России новые санкции, которые включат в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в розыск имущества российских граждан.