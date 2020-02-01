https://static.news.ru/photo/dd7de40e-44ef-11ea-b736-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что выход Великобритании из Европейского союза станет началом развала объединения. По её словам, Евросоюз останется в истории громким провалом.

Она отметила, что Brexit должен привести к формированию независимых наций. Этого хочет большинство жителей европейских стран, написала политик в Twitter.

Brexit должен ознаменовать начало строительства европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев, — подчеркнула она.

Ce jour de #Brexit doit marquer le dÃ©but de la construction de l'Alliance europÃ©enne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples europÃ©ens souhaitent dans leur grande majoritÃ©.



Cette Union europÃ©enne restera dans l'Histoire comme un Ã©chec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

Как писал NEWS.ru, Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества. В последний день членства их страны в Евросоюзе британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки и держа в руках флаги Великобритании.