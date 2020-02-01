https://static.news.ru/photo/dd7de40e-44ef-11ea-b736-fa163e074e61_660.jpgМарин Ле ПенФото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что выход Великобритании из Европейского союза станет началом развала объединения. По её словам, Евросоюз останется в истории громким провалом.
Она отметила, что Brexit должен привести к формированию независимых наций. Этого хочет большинство жителей европейских стран, написала политик в Twitter.
Brexit должен ознаменовать начало строительства европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев, — подчеркнула она.
Как писал NEWS.ru, Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества. В последний день членства их страны в Евросоюзе британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки и держа в руках флаги Великобритании.