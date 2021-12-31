Макрон раскрыл цели Франции на время председательства в Совете ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации представил приоритеты Франции на время её председательства в Совете ЕС. Среди них фигурируют защита Европейских границ, усиление обороноспособности союза, внедрение экотехнологий, борьба за равенство между мужчиной и женщиной, развитие культуры и сотрудничество с Африкой.

Вы можете рассчитывать на полную мою вовлечённость в дело, чтобы эта возможность, которая случается лишь раз в 13 лет, символизировала прогресс. Для вас, — заявил президент.

Он подчеркнул, что для Франции Европа остаётся единственным способом стать более сильным государством и противостоять мировым вызовам, уделяя особое внимание безопасности границ от нелегальных мигрантов.

Днем ранее, во время презентации в Европейском парламенте, Макрон также выдвинул несколько экономических предложений и инициатив, включая введение общеевропейского минимума оплаты труда, создание инвестиционного бюджета и налог на выбросы углекислого газа на товары, импортируемые в ЕС.

Помимо этого, Макрон хочет предоставить возможность Балканским странам занять более видное место в Европе.

Ранее Макрон заявлял, что начнёт реформу шенгенской зоны для укрепления внешних границ. Ожидается, что реформа будет проведена по подобию введения зоны евро и будет содержать обязательства помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.