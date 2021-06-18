Макрон призвал ЕС выработать общий подход к отношениям с Россией

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Государства — члены Европейского союза должны выработать единый общий подход к отношениям с Россией. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс- конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политика цитирует ТАСС.

По словам Макрона, Европа сейчас регулярно сталкивается с провокациями. Также имеет место так называемая новая конфликтность.

Поэтому существует необходимость выработать правила в отношениях с Россией, — сказал французский лидер.

Политик сделал это заявление в контексте подготовки к предстоящему саммиту лидеров стран ЕС. Соответствующий вопрос будет обсуждаться в ходе его переговоров с Меркель.

Ранее читатели украинского новостного портала УНИАН высмеяли в комментариях публикацию про обвинения киевских властей в адрес европейских стран — Франции и Германии — в «потере Крыма» в 2014-м. С подобным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, Париж и Берлин несут ответственность за возвращение полуострова в состав РФ.

Юзеры среди прочего предложили запретить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе Франции Эммануэлю Макрону посещать Украину.