Рано вам в ЕС: Макрон зовет Молдавию в сообщество, которого нет Визит президента Франции в Кишинёв не убедил молдавских экспертов, что Париж готов ускорить процедуру вступления страны в ЕС

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Эммануэль Макрон

Восточноевропейская поездка президента Франции Эммануэля Макрона продолжилась в среду, 15 июня, посещением Молдавии. Однодневный визит в страну, руководство которой не устаёт говорить о евроинтеграции, прошёл перед двумя важными событиями. 17 июня Еврокомиссия выскажется о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) Молдавии, Грузии и Украины, а 23 и 24 июня европейские лидеры ЕС на саммите должны подвести черту под обсуждением этого вопроса. Эксперты склонны считать, что Макрон привёз в Кишинёв утешительный приз — вместо статуса кандидата в ЕС Молдавии предложат войти в новое объединение под названием Европейское политическое сообщество. По идее Макрона оно должно состоять из стран, стремящихся в ЕС: Украины, Грузии, Турции, Северной Македонии. О реакции политиков и экспертов Молдавии на предложение Макрона — в материале NEWS.ru.

Европейская мечта и евразийская реальность

Сторонники евроинтеграции Молдавии подчеркнули, что Макрон встречается с президентом Молдавии Майей Санду уже четвёртый раз с декабря 2020 года, а в прошлом встречи глав двух стран проходили лишь дважды — в 1997 и 1998 годах. В этом соратники Санду видят положительный знак. Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску накануне визита Макрона заявил телеканалу PRO TV Chisinau, что «мы ожидаем очень позитивных сигналов от Европейского союза». Он напомнил, что Еврокомиссия изучила анкеты ЕС, заполненные Молдавией, и самые большие вопросы вызвала антикоррупционная борьба и реформа судебной системы. По мнению министра, эти факторы не должны существенно осложнить Кишинёву путь в европейское сообщество.

Противники молдавской евроинтеграции приводят недавние слова президента Санду о том, что говорить о выходе страны из СНГ преждевременно.

Давайте скажем объективно: СНГ — это не только Россия, но и другие страны. Торгово-экономические льготы Кишинёв получает не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами, — заявила президент в эфире телеканалу PRO TV Chisinau.

Специалисты обосновали осторожность Санду социально-экономическими трудностями в последние месяцы. Согласно данным Национального бюро статистики, инфляция в мае увеличилась до 29,05% против апрельских 27,07%. Только за месяц выросли цены на продукты питания на 2,50%, на промышленные товары — на 2,48%. Цена на бензин приблизилась к $2 за литр, обнаружился его дефицит на АЗС. Последнее может сильно осложнить жизнь фермерам в горячую пору сельхозработ. Они уже заявили о готовности бастовать, если власти не решат проблему с горючим. Вдобавок глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу сделал неутешительный прогноз, что инфляция к III кварталу может вырасти до 31%.

Экономически Молдавии выгоден СНГ, а не Евросоюз, отметил в беседе исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба, политолог Владимир Букарский.

Здравомыслящие люди понимают, что материально они будут жить намного тяжелее, если Молдова оборвёт связи с СНГ. Вырастет цена на природный газ — они и так увеличилась во время президентства Санду, а станет ещё выше. Теоретически страна, конечно, может выйти из СНГ, но тогда некуда будет реализовывать фермерскую продукцию. Какую-то часть давальческой продукции страна экспортирует в Европу, но этого недостаточно, — сказал молдавский политолог.

Но несмотря на это, более 50% процентов общества всё равно выступают за евроинтеграцию, которая стала для этих людей почти религией. При этом у сторонников смены евразийского вектора на европейский в Молдавии есть существенная особенность: они выступают за вступление в ЕС, но не в НАТО. Молдавия в недалёком будущем им представляется нейтральной и миролюбивой страной, которая не участвует в военных операциях, добавил политолог Букарский.

Власти страны не упускают случая подчеркнуть, что евроинтеграция остаётся для них приоритетом. А тема выхода из СНГ изучается, отметил во вторник, 14 июня, в беседе с журналистами Нику Попеску. Однако официальный Кишинёв на эту тему, по его словам, пока говорить не готов.

Фото: AP/TASS Эммануэль Макрон и Майя Санду

Макрон поддержал заявку Молдавии — пока только на словах

Судя по словам Майи Санду, сказанным на пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном, в нём Кишинёв видит главного помощника в процессе обретения статуса кандидата в ЕС.

Для нас членство в ЕС — это стратегический вариант остаться частью свободного мира. Мы надеемся, что наша просьба будет поддержана государствами — членами ЕС на саммите в Брюсселе. Господин президент, мы также рассчитываем на поддержку Франции в обретении статуса страны-кандидата, — заявила президент Молдавии.

Однако Макрон своё выступление начал с другой темы — он выразил восхищение великодушием, с которым в Молдавии относятся к украинским беженцам. Затем сообщил о выделении 40 млн евро Молдавии из Европейского военного бюджета. Кандидатский статус Молдавии в ЕС Макрон поддержал, но скромно: «Я за положительный ответ на заявку Молдовы на получение статуса кандидата в члены ЕС».

Этого оказалось мало, чтобы убедить молдавское общество в своём желании видеть их страну в европейской семье. Сторонники евразийского пути Молдавии получили ещё одно доказательство, что ЕС не пытается убедить страну быстрее распрощаться с СНГ.

Визит Макрона не станет для нас историческим, отметил в беседе с NEWS.ru молдавский политолог Виталий Андриевский.

Была дипломатия, были дежурные разговоры о европейском пути Молдовы — ещё раз похлопали по плечу, похвалили. Единственное, на что следует обратить внимание: Майя Санду поддержала идею Макрона о «второй европейской лиге» — Европейском политическом сообществе. Видимо, это важно для Макрона. Но я не вижу особого смысла для нас. Если Молдова станет кандидатом, тогда только ей следует находиться в «подготовительном классе». Не думаю, что Турция захочет быть в этой «второй лиге». Украине эта идея не нравится. Думаю, это важно только Макрону, который становится лидером, определяющим повестку развития европейского сообщества. Ну и, конечно, Молдове приятно, что её посетил президент Франции, — сказал собеседник интернет-издания.

Бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев тоже скептически оценил визит Макрона. Процессу евроинтеграции страны он не может принести конкретную пользу, отметил он в беседе с NEWS.ru.

Для вступления в ЕС нужно время, и немалое, до 20 лет. Нам пользы не будет от этого. Вариант вступления в ЕС через присоединение к Румынии — это выдумки унионистов-радикалов, которые выдают желаемое за действительное. Общество таких не поддержит. Визит Макрона в Кишинёв — эти дипломатическая формальность и моральная поддержка руководства Молдовы, не более того. Василий Тарлев премьер — министр Республики Молдова (2001–2008)

Фото: EPA/YOAN VALAT / POOL/TASS Эммануэль Макрон

Сначала — Украина, потом — Молдавия, затем — Грузия

В четверг, 16 июня, президент Франции Макрон планирует посетить Киев. Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из ключевых предметов обсуждения, по словам экспертов, будет обсуждение перспектив евроинтеграции Украины. Уже 17 июня свои рекомендации по поводу предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавии, Грузии и Украины даст Еврокомиссия — высший орган исполнительной власти ЕС.

Равны ли шансы Кишинева, Киева и Тбилиси получить одобрение от Еврокомиссии? В Брюсселе признали, что не все так однозначно.

В Уставе ООН сказано, что все люди рождаются равными, но сами знаете, как бывает на практике, — пошутил в беседе с NEWS.ru источник в Еврокомиссии, согласившийся пообщаться анонимно. — Если говорить серьезно, то на этот счет есть разные мнения. Действительно трудно сказать, насколько одинаковы шансы Молдавии, Украины и Грузии получить прямо сейчас официальный статус страны-кандидата. Большинство в ЕС все же склоняются к тому, что Украина находится в особенной ситуации. И не только из-за нынешнего конфликта, но также в силу того, что в 2014 году мы подписали с Киевом Соглашение об ассоциации. Оно приблизило Украину к европейским стандартам гораздо больше, чем Молдавию. Там не были слишком активны на этом пути. Мы не уверены, что Кишинев при прежней администрации сделал хотя бы полшага на пути к реформам. Правда, с приходом к власти проевропейского президента и премьера прогресс налицо, — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам брюссельского чиновника, в Грузии также немало внутриполитических проблем, которые отделяют Тбилиси от статуса кандидата.

Если объективно посмотреть, как страны продвигаются в сторону демократических реформ и насколько они приблизились к ЕС на базе действующих Соглашений об ассоциации, то я бы сказал, что Украина — на первом месте, Молдавия — вторая и Грузия — третья. Но у нас не существует первой, второй или третьей скоростей для кандидатов. Поэтому Еврокомиссии еще предстоит решить, поместить ли все три республики в одну «корзину» или рассредоточить по разным, — признал собеседник NEWS.ru в Брюсселе.

В ЕС также рассматривают Молдавию и Грузию с точки зрения замороженных территориальных конфликтов.

В Брюсселе есть определенные опасения на этот счет. Поэтому решение Еврокомиссии должно стать для этих стран определенным сигналом поддержки. Это тоже надо иметь в виду, — говорят в Еврокомиссии.

В своих заявлениях представители ЕС различного ранга — от президентов до чиновников — объясняют странам, стремящимся в сообщество, что членство нельзя получить по «политическим причинам». Страна должна отвечать многим правовым, идеологическим, моральным принципам, симбиоз которых приближает её к «европейскому духу». Достичь такого симбиоза в короткие сроки сложно, тем более постсоветским странам. Поэтому их ориентируют на путь в ЕС длинною в несколько десятков лет — к нему должны быть готовы не только власти, но и подавляющая часть общества.