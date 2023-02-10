Макрон отказал Украине в поставке истребителей Макрон: поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Париж не исключает в будущем поставок истребителей Украине, но в настоящее время у Киева имеются другие приоритеты. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит телеканал BFMTV.

По словам французского лидера, истребители, которые попросил у него президент Украины Владимир Зеленский, «сегодня не соответствуют потребностям» армии страны. При этом Макрон отметил, что абсолютно ничего не исключает, однако в ближайшие недели истребители не будут переданы Киеву ни при каких условиях.

По словам президента Франции, он предпочитает помогать украинцам в других приоритетах — в частности, в поставках гаубиц Caesar.

Ранее Макрон заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов. По его словам, обеим странам следует сосредоточиться на поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран.