Макрон объявил о намерении обсудить ситуацию в Карабахе с Путиным и Трампом

https://static.news.ru/photo/a5090b44-02f9-11eb-9a26-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: elysee.fr

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести телефонные переговоры со своими коллегами из США и России. Французский лидер собирается обсудить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным ситуацию, возникшую на Нагорном Карабахе.

Макрон во время пресс-конференции в Литве заметил, что указанной темой занимается компетентная группа посредников, то есть Минская группа. В неё входят Россия, Штаты и Франция. По словам президента, государства на уровне глав и министерств иностранных дел находятся в контакте с первых часов обострения ситуации в Карабахе.

Сегодня вечером я планирую связаться с президентом Путиным и, думаю, завтра — с президентом Трампом по этой теме, чтобы провести обмены и предложить пути выхода из сложившейся ситуации, — цитирует французского лидера ТАСС.

Кроме того, Макрон отметил, что региональные конфликты, в том числе происходящее на Карабахе, нельзя урегулировать без участия Москвы.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Политики обсудили ситуацию в Карабахе.