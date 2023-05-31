Макрон назвал СВО «сильнейшим электрошоком» для НАТО Макрон заявил, что Путин начал СВО и разбудил НАТО «сильнейшим электрошоком»

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Эммануэль Макрон

Президент России Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал спецоперацию, заявил глава Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Point. Он также призвал предоставить Киеву «осязаемые и надежные гарантии безопасности».

Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление, — подчеркнул Макрон.

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском. По его мнению, это приводит к негативным последствиям для Парижа. Он пояснил, что увлечение французского президента украинским лидером «дорого обходится стране».

Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружения, способные атаковать Россию. Стратегия республики состоит в том, чтобы помочь Украине защищаться, отметил он. Президент Франции добавил, что Париж продолжает помогать Киеву выстоять и организовать контрнаступление, что позволит вернуть все стороны за стол переговоров на условиях, выбранных Украиной.