На совместной пресс-конференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона французский лидер напомнил своему коллеге, что так называемые «жёлтые жилеты» свободно приняли участие в выборах разных уровней.
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Глава Франции, однако, добавил, что общественные беспорядки и насилие в ходе демонстраций недопустимы, так как они ущемляют свободу мирных протестантов. Макрон заключил, что отказ от насилия является необходимым условием для участия в политическом и выборном процессе.
Ранее News.ru писал о том, какие темы французский президент намерен поднять на встрече с Путиным. Больше всего главу Пятой республики волновали вопросы договора РСМД и мировой напряжённости вокруг Ирана.