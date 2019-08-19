https://static.news.ru/photo/2c0c6ee6-c2ab-11e9-9bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На совместной пресс-конференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона французский лидер напомнил своему коллеге, что так называемые «жёлтые жилеты» свободно приняли участие в выборах разных уровней.

Как передаёт ТАСС , Макрон отреагировал на реплику Путина о недопустимости повторения в России протестных акций, подобных движению «жёлтых жилетов». Французский президент в ответ подчеркнул, что представители протестных групп в его стране без ограничений участвовали в выборах разных уровней — в том числе в Европарламент. Макрон отметил, что возможность свободного выражения мнений и манифестаций снижает напряжение и конфликтный потенциал в обществе.

Глава Франции, однако, добавил, что общественные беспорядки и насилие в ходе демонстраций недопустимы, так как они ущемляют свободу мирных протестантов. Макрон заключил, что отказ от насилия является необходимым условием для участия в политическом и выборном процессе.

Ранее News.ru писал о том, какие темы французский президент намерен поднять на встрече с Путиным. Больше всего главу Пятой республики волновали вопросы договора РСМД и мировой напряжённости вокруг Ирана.