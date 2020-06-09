Елисейский дворец беспокоит возможность появления «кандидата от народа» на грядущих президентских выборах 2022 года. Эммануэль Макрон, который сам неожиданно ворвался в президентскую гонку в 2017 году, боится повторения этого сценария, только уже с ним самим в роли проигравшего. Наиболее заметный претендент на роль его соперника — это комик Жан-Мари Бигар. Подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году, он популярен и узнаваем, а также не скрывает президентских амбиций.
Макрон оказался одним из немногих глав европейских стран, рейтинги которого лишь незначительно поднялись на фоне пандемии. К началу июня они опустились до прежних значений: всего 39% французов сегодня
Из-за стабильно низких рейтингов Макрон выглядит простой целью для того, чтобы отнять у него власть на следующих выборах в 2022 году. Спасти его может только отсутствие сильных конкурентов. Обе главные французские партии — Республиканцы и Социалистическая — находятся в кризисе. А кандидат от ультраправых Марин Ле Пен ещё менее популярна, чем сам Макрон, и уже проиграла ему президентские выборы с большим отрывом. По данным французских СМИ, глава Пятой республики не рассматривает кандидатов от партий Республиканцы и Социалистическая как серьёзную угрозу. Но спутать карты Макрону может такой же неожиданно возникший внесистемный кандидат, каким он сам был в 2017 году.
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В эфире BFMTV в конце мая Бигар намекнул: он не исключает, что будет баллотироваться в президенты в 2022 году. Единственное его условие — это не быть частью никакой политической партии. Эта установка всё больше походит на стратегию успеха: на момент победы на выборах ни за Макроном, ни за Зеленским не стояли традиционные политические движения. Созданием фракций под свои цели они занялись уже после прихода к власти. Бигар же утверждает, что представляет нечто лучшее, чем традиционная политическая партия — народное движение «жёлтых жилетов», протесты которых потрясали Францию с конца 2018 года.
Если я смогу быть полезен моему народу, я буду, — заявил в эфире радиостанции Бигар. — Единственная оппозиционная партия во Франции — это «жёлтые жилеты». Я готов нести их флаг.
Аналитики гадают, насколько серьёзно Бигар рассматривает возможность выдвигаться в президенты. Обычно комик не шутил на политические темы, фокусируясь больше не отношениях между полами. Но с началом пандемии он верно уловил общественное недовольство карантинными мерами и анонсировал, что в своих будущих шоу будет затрагивать и политику. Не исключено, что намёки на президентские амбиции были рекламой его очередного онлайн-представления, намеченного на 20 июня.
Однако сам Макрон рассматривает Бигара всерьёз. После того, как ролик комика с критикой карантина посмотрели более 8 млн раз, глава республики неожиданно
Я критикую, обижаю президента, а президент звонит мне, — рассказал о разговоре Бигар. — Я почувствовал себя важным, как Ангела Меркель.
Многие в президентском кругу
Впрочем, Владимира Зеленского на начальных этапах президентской гонки тоже мало кто воспринимал всерьёз. На деле получилось, что статус «не политика» помог Зеленскому завоевать народные симпатии в стране, уставшей от политических баталий и не доверяющей элитам. У Макрона же на счету уже три кризиса доверия: «жёлтые жилеты», забастовки против пенсионной реформы и пандемия.
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