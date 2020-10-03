Макрон анонсировал план по борьбе с исламским сепаратизмом

Власти Франции начнут борьбу с исламским сепаратизмом. Для этого президент страны Эммануэль Макрон представит специальный план, который включает определённые законы и реформу школьного образования.
Как
С 2021 года в стране будут введены ограничения на домашнее обучение. Власти будут контролировать учебные программы в школах.
Как пишут журналисты, информация о предстоящем ограничении образования на дому уже вызвала шквал недовольства в социальных сетях. В ответ на критику Макрон заявил, что только таким способом можно добиться «содействия интеграции ислама» в стране. Также власти планируют взять под контроль иностранное финансирование мечетей.
Новый закон по борьбе с политическим исламизмом будет представлен 9 декабря 2020 года. Он призван в том числе усилить влияние государства.
NEWS.ru писал, что Макрон увидел в действиях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана политику, направленную на дестабилизацию Европейского союза
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