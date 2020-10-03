Макрон анонсировал план по борьбе с исламским сепаратизмом

https://static.news.ru/photo/dff5c376-0585-11eb-9f70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/Global Look Press

Власти Франции начнут борьбу с исламским сепаратизмом. Для этого президент страны Эммануэль Макрон представит специальный план, который включает определённые законы и реформу школьного образования.

Как пишет Le Point, французский лидер убеждён, что мусульманская община в стране является своеобразным «контр-обществом», а некоторые дети-мусульмане оторваны от социума. Реформы должны интегрировать их в общество.

С 2021 года в стране будут введены ограничения на домашнее обучение. Власти будут контролировать учебные программы в школах.

Как пишут журналисты, информация о предстоящем ограничении образования на дому уже вызвала шквал недовольства в социальных сетях. В ответ на критику Макрон заявил, что только таким способом можно добиться «содействия интеграции ислама» в стране. Также власти планируют взять под контроль иностранное финансирование мечетей.

Новый закон по борьбе с политическим исламизмом будет представлен 9 декабря 2020 года. Он призван в том числе усилить влияние государства.

NEWS.ru писал, что Макрон увидел в действиях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана политику, направленную на дестабилизацию Европейского союза