Люди получили ножевые ранения около бывшего здания Charlie Hebdo

https://static.news.ru/photo/7b5b64d0-ff21-11ea-aa45-fa163e074e61_660.jpg Фото: repu.diate/instagram.com

Вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. По предварительным данным, близлежащий квартал блокировала полиция.

По данным телеканала BFM, двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии, а преступник скрылся с места инцидента. В начале сентября 2020 года, после повторной публикации в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда, журналисты пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Instagram. В настоящее время аккаунты этих сотрудников издания не заблокированы.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека с серьёзными травмами госпитализированы со множественными ножевыми ранениями после нападения в городе Плимут в Великобритании. Полиция арестовала 50-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.