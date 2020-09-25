Люди получили ножевые ранения около бывшего здания Charlie Hebdo

Вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. По предварительным данным, близлежащий квартал блокировала полиция.
По данным телеканала BFM, двое потерпевших
7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека с серьёзными травмами госпитализированы со множественными ножевыми ранениями после нападения в городе Плимут в Великобритании. Полиция арестовала 50-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.
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