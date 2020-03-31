https://static.news.ru/photo/3ee27da4-73a8-11ea-a695-fa163e074e61_660.jpg Фото: speedyhaydon/twitter.com

Итальянский производитель спорткаров Automobili Lamborghini переоборудует часть своих мастерских для изготовления защитных экранов для лица и индивидуальных масок.

Производство запустят на заводе в Сант-Агата Болоньезе, а поставляться продукция будет больнице Сант'Орсола-Мальпиги в Болонье, находящейся на передовой борьбы с коронавирусом в Италии. Предположительно, в день компания будет поставлять тысячу масок и 200 защитных экранов.

Мы победим в этой войне вместе, работая в союзе, поддерживая тех, кто находится на передовых битвы с этой пандемией каждый день, — заявил генеральный директор компании Стефано Доменикали.

В Италии выявлены более 105 тысяч случаев заражения COVID-19, погибли более 12 тысяч человек

Как писал NEWS.ru ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.