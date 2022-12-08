Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что США не запрещают использовать американское оружие против Крыма, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее сообщалось, что Вашингтон отказывается передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в России.