Кулеба призвал Запад поставлять оружие Украине до победы Глава МИД Украины: Киев будет просить оружие у Запада, пока не завершится конфликт

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киев намерен просить о все новых и новых поставках оружия до завершения конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит Bloomberg. Он отметил, что недавние события под Харьковом указывают на целесообразность передачи ВСУ следующих партий вооружений.

Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. Я смогу сказать, что достаточно, только после того как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше, — отметил Кулеба.

Украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для поддержки наступательных действий. В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. В список вошли 29 наименований вооружений.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания группы «Рамштайн» сообщил, что Киев получит от США военную помощь еще на $675 млн. Он добавил, что Вашингтон в том числе отправит важные боеприпасы для РСЗО HIMARS.