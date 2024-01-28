Кто взял Берлин? Как на Западе переписывают историю, главные ляпы Байдена

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Разрушенный Рейхстаг в Берлине в апреле 1945 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приписала освобождение узников нацистского концлагеря Освенцим «союзным войскам». Как на Западе переписывают историю, какими ляпами отличились в США, какие оказались в кино?

Кто освободил узников Освенцима

26 января Еврокомиссия опубликовала заявление фон дер Ляйен к годовщине освобождения Освенцима. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало ЕК исправить ее, отметив, что Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

Норвежский историк Гленн Дисен прокомментировал заявления фон дер Ляйен в соцсетях, напомнив, что именно Красная армия освободила узников Освенцима 27 января 1945 года.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная армия», — заявил Гленн Дисен.

Фото: Keystone Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press Заключенные в концентрационном лагере Освенцим. 1941 год

Как Блинкен «похоронил» Бабий Яр

Западные политики регулярно делают высказывания, которые вызывают осуждение в России из-за «переписывания истории». Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в сентябре 2023 года заявил, что Советский Союз якобы «похоронил» память о евреях, убитых нацистами в Бабьем Яре.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны. <...> Мы же помним всех — и десятки тысяч человек „неарийского происхождения“, и партизан, и пленных — всех тех, кого нацисты приговорили к смерти и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр», — с возмущением ответила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские дипломаты в ООН обратили внимание, что Блинкен, чьи предки жили в Российской империи (Меер Блинкен — прадед госсекретаря, родился в Переяславе Киевской губернии Российской империи, выпускник Киевского коммерческого училища), даже не вспомнил о том, кто убивал советских граждан, евреев и прочих в Бабьем Яре.

«Я вырос в СССР, и все мы знали про Бабий Яр, преступления нацистов в моей стране никогда не „хоронили“, в отличие от вашей. Такой святотатственный пост — за рамками приличий. Особенно если учитывать, что украинские националисты были ключевыми фигурами в этом массовом убийстве», — подчеркнул зампостпред России Дмитрий Полянский.

Какие политические ляпы допускал Байден

Президент США Джо Байден известен, в частности, многочисленными ляпами, допущенными в ходе публичных выступлений и общения со СМИ. Некоторые из них относились к международной обстановке.

«Путин проигрывает войну в Ираке», — объявил Байден в июне 2023 года.

До того, выступая с ежегодным посланием к конгрессу «О положении Американского Союза» в 2022 году, Байден объявил, что Путину «удалось окружить Киев танками, но не удалось завоевать сердца иранского народа».

Перегруппировка российских войск в Херсонской области также смутила Байдена.

«Я думаю, это зависит от того, отступают ли русские из Фаллуджи или нет», — приводят слова американского президента в ноябре 2022 года.

Были у Байдена и оговорки, не связанные с Россией: на саммите ACEAН он перепутал Камбоджу с Колумбией, утверждал, что познакомился со своей женой Джилл, когда ей было 12, призывал не допустить улучшения экономики и приветствовал собравшихся фразой «Геи и джентльмены!» Кроме того, президент США из раза в раз настаивает, что его сын Бо «погиб в Ираке», хотя на самом деле он скончался от болезни через полгода после возвращения с войны.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Как на Западе переписывают историю

«Клуб военачальников РФ» на конференции, посвященной фальсификации истории, выделяет следующие направления переписывания истории Великой Отечественной войны на Западе:

«равная ответственность» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны: якобы пакт Молотова — Риббентопа «поделил Европу и территории независимых государств» и стал причиной войны. В 2019 году такую точку зрения принял Европарламент, в 2020-м — польский Сейм и президент Украины;

принижение роли Красной армии в борьбе с нацистами: в Европе и США сформировано мнение, что решающая роль в победе над Третьим рейхом принадлежит Западу. В ряде случаев курсы истории на Западе просто обходят стороной вопрос, чьи войска взяли штурмом Берлин;

в 2020 году страны Прибалтики в связи с празднованием Дня Победы обвинили СССР в оккупации, заявив, что они были «цинично» включены в состав Союза. Схожие заявления делались в США;

героизация и оправдание деятельности коллаборационистов из числа украинских националистов, Русской освободительной армии генерала Власова и прибалтийских националистов («лесных братьев»). Соответствующие мероприятия на государственном уровне проводятся в Прибалтике и на Украине.

Какие исторические ляпы замечены в кино на Западе

Показательные ошибки встречаются и в западном кино о Второй мировой войне. Характерный пример встречается в фильме новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», где он сыграл одного из главных героев — воображаемого друга Гитлера.

В «Кролике Джоджо» рассказывается, что Берлин взяли совместно американцы и советские войска. При этом русские немедленно начинают зверствовать и расстреливают друга главного героя — нацистского офицера, изображенного положительным персонажем.

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