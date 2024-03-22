Крупнейшая ГЭС Украины остановила работу Днепрогэс остановила работу из-за повреждений в результате взрывов

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Машинное отделение Днепровской ГЭС

Днепровская ГЭС приостановила работу из-за повреждений, полученных в результате взрывов и пожара, заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телеканала «Рада». По его словам, объем повреждений оказался очень большим. Он затруднился назвать сроки восстановления работы гидроэлектростанции.

На сегодняшний день станция не работает. <...> Мы даже не можем до всех мест добраться, чтобы осмотреть. <...> Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить, — сказал Сирота.

Он добавил, что специалисты рассчитают объем повреждений и сроки восстановления к концу дня. По его словам, пожар на станции локализован, местами остается задымление.

В «Укргидроэнерго» ранее сообщили, что Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожской области, подверглась обстрелу. Там произошли взрывы и начался пожар. Чрезвычайные службы и энергетики работают на месте. Ситуация, по данным компании, контролируемая.

Ранее сообщалось, что энергетические объекты Одесской и Днепропетровской областей получили повреждения в результате взрывов. В регионах ввели экстренные отключения света.