https://static.news.ru/photo/09d6e782-65eb-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Жёлтые жилеты» проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и устроили очередную акцию протеста.

Они собрались у вокзала Монпарнас и идут маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции. В акции участвует большая толпа народа, сообщает РИА Новости, но точная численность митингующих не называется.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,6 тысячи человек. Заболевание стало причиной смерти 79 человек. В России выявлено 53 случая заражения. Шесть человек выздоровели. Смертельных исходов на данный момент не зафиксировано.

Ранее NEWS.ru писал, что французский кондитер создал пасхальные яйца в форме коронавируса. По его словам, он хотел поднять людям настроение на фоне эпидемии.