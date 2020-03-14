«Жёлтые жилеты» проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и устроили очередную акцию протеста.
Они собрались у вокзала Монпарнас и идут маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции. В акции участвует большая толпа народа,
На сегодняшний день число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,6 тысячи человек. Заболевание стало причиной смерти 79 человек. В России выявлено 53 случая заражения. Шесть человек выздоровели. Смертельных исходов на данный момент не зафиксировано.
Ранее NEWS.ru писал, что французский кондитер создал пасхальные яйца в форме коронавируса. По его словам, он хотел поднять людям настроение на фоне эпидемии.
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