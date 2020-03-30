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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.

Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте, — отметил политик в интервью газете El Pais.

По его словам, сейчас власти ограничивают конституционные права своих граждан. Это необходимо, так как система здравоохранения переживает серьёзный кризис. Однако некоторые страны ЕС не понимают, как эта чрезвычайная ситуация может повлиять на экономическую сферу. Конте считает, что коронавирус «ударит» по всем европейским государствам.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов оказывают Италии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна получает «многое из того, что не нужно США».