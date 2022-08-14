Командир «Кракена» рассказал о боевиках из Сирии в рядах ВСУ

Командир взвода националистического формирования «Кракен» рассказал о боевиках из Сирии, которые участвуют в спецоперации на стороне Киева. По его словам, они якобы относились к территориальной обороне и были как обычные военнослужащие.

Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой. Там я видел, сирийцы были: бегали с автоматами, и они были на стороне украинской армии, — сказал командир взвода нацформирования.

По его словам, он видел только троих-четверых таких боевиков. Военнопленный добавил, что остальных он мог не видеть, поскольку не проходил дальше и не смотрел.