ВСУ пытаются забрать раненых офицеров НАТО из Артемовска Алаудинов заявил о большом количестве наемников, сражающихся за ВСУ под Артемовском

Фото: US Army

Большое количество иностранных наемников сражаются с российскими военными под Артемовском, заявил в эфире «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов. По его словам, украинские военные пытаются прорваться на территорию города, чтобы забрать раненых солдат НАТО.

ВСУ пытаются забрать из Артемовска не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников, — сказал Алаудинов.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что Вооруженные силы Украины в боях за Артемовск ежесуточно теряют до 200 человек. По его словам, в настоящий момент сложно произвести точный подсчет, так как в городе ведутся активные боевые действия. Он добавил, что из-за высокой интенсивности боев украинцам не удается вывезти оттуда тела погибших.

До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в настоящее время за южные кварталы Артемовска идут тяжелые бои. По его словам, Киев посылает туда новых и новых военнослужащих, пополняя потери при помощи мобилизованных граждан Украины.