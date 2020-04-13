Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d7c07eae-7d76-11ea-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 13 апреля сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Политик заявил, что за последние 24 часа медики зафиксировали в лавре 63 случая заражения коронавирусом. Теперь, подчеркнул Кличко, количество больных там достигло 90 человек.

По словам мэра Киева, местные власти направят в лавру бригаду врачей и мобильные рентгены. Глава города заметил, что в настоящее время крайне важно иметь реальные сведения относительно очага заражения.

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо проконтролировать соблюдение данной меры, — приводит слова Кличко портал «Страна.ua».

Как ранее писал NEWS.ru, насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий умер от пневмонии. Он заболел ещё до того, как появились слухи о заражённых коронавирусом в монастыре десятках священников.