Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин из-за COVID-19

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 13 апреля сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Политик заявил, что за последние 24 часа медики зафиксировали в лавре 63 случая заражения коронавирусом. Теперь, подчеркнул Кличко, количество больных там достигло 90 человек.
По словам мэра Киева, местные власти направят в лавру бригаду врачей и мобильные рентгены. Глава города заметил, что в настоящее время крайне важно иметь реальные сведения относительно очага заражения.
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо проконтролировать соблюдение данной меры, — приводит слова Кличко портал «Страна.ua».
Как ранее писал NEWS.ru, насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий умер от пневмонии. Он заболел ещё до того, как появились слухи о заражённых коронавирусом в монастыре десятках священников.