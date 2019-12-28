https://static.news.ru/photo/68cc6c52-2983-11ea-8243-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: kiev.klichko.org

Киевский градоначальник Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Шулявского путепровода в центре столицы Украины. Видеозапись мэр города опубликовал в Facebook.

Часть моста обрушилась два года назад. После этого мост восстанавливали. Кличко первым проехал по Шулявскому путепроводу после реконструкции и сделал это на квадроцикле.

Мы успели открыть движение, как и обещали, до конца года, — сказал он.

Часть моста, через который проходит важная магистраль, рухнула зимой 2017 года. Тогда киевский мэр пообещал восстановить его до конца 2019 года — и выполнил своё обещание.

Ранее Кличко пообещал киевлянам уменьшение счёта за отопление, писал NEWS.ru. По его словам, для жителей Киева в январе стоимость уменьшится на 22-23%.